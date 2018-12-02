كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - نجيب ساويرس معلقاً على محاكمة رانيا يوسف : ماذا تركتم لإخوانا؟

نجيب ساويرس





حددت النيابة العامة، يوم 12 يناير المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور. وعلق المهندس نجيب ساويرس على محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفجور بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكتب عبر Twitter، "بالذمة ده كلام ...؟ ممكن ننتقد ... لكن محاكمة؟ ماذا تركتم لإخوانا؟

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