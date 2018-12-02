كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - الليلة - قناة المحور تحتفل بالعيد الوطنى الـ47 للإمارات ومئوية الشيخ زايد

في إطار الدور الوطني للإعلام الجاد والذي يساهم في دعم اواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين المصري والإماراتي ، قرر حسن راتب رئيس شبكة قنوات المحور مشاركة الشعب الامارتى فرحته بالعيد الوطنى ال47 لدولة الامارات العربية المتحدة ، والذى يتزامن مع الاحتفال بمئوية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ، وتخصيص تغطية خاصة من قناة المحور اليوم الاحد 2 ديسمبر لنقل فعاليات الاحتفالية الكبرى ونقل حى من مصر والامارات لفرحة الشعبين المصرى والاماراتى بالعيد ال47 لدولة الامارات ولقاءات مع كبار المسئولين فى الدولتين.

ويذكر ان قناة المحور الفضائية " قناة الاسرة العربية " تقدم تغطية خاصة اليوم الاحد 2 ديسمبر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب المصرى ، وتبدأ التغطية من خلال اذاعة عدد من الفترات المفتوحة عن دولة الامارات العربية ، والعلاقات المتميزة بين مصر والامارات وتبدأ من الخامسة وحتى السابعة مساءً ولقاءات خاصة مع عدد من الاشقاء فى دولة الامارات والمسئولين .

كما تُذيع قناة المحور فى العاشرة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل تغطية خاصة من صالون المحور الثقافى حبث حل معالى السفير الاماراتى جمعة مبارك ضيف شرف الصالون فى حلقة خاصة واستثنائية ، حيث قام د. حسن راتب بتكريمه ومنحه قلادة سيناء تقديراً لمكانته السياسية بالاضافة الى عشقة لمصر وأهلها

كما زف د. حسن راتب بشرى سارة الى الشعب المصرى والامارتى ، حيث يتم تجهيز موسوعة عالمية عن حكيم العرب الشيخ زايد ، على ان تكون مكتوبة ومصورة ، وتحكى تلك الموسوعة كيف تم تأسيس دولة الامارات على الحق والفضيلة فنمت وكانت لها اثار رائعة بأمتها، والدور الوطنى للشيخ زايد فى دعم القضايا الوطنية والاقليمية ، وعن عشقه لمصر وشعبها .

واوضح حسن راتب اننا اجتمعنا اليوم بصالون المحور بقلوب محبة تجتمع على قلب رجل واحد هو " الشيخ زايد " وحبه وتقديرا له ومن كافة الشرائح المصرية والاطياف المختلفة العاشقة للشيخ زايد ولدولة الامارات، وهذا الصالون يعبر عن لسان حال المجتمع وعن شعب مصر وحبها للشيخ زايد.

واضاف راتب ان اهم شيء لدى الإنسان وطنه وان الشيخ زايد كان صاحب رسالة ووطنى واستطاع ان يبنى دولة قوية من مجموعة من قبائل شتات واصبحت الامارت مقصد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واشار راتب إلى اننا نتطلع إلى ان نرد شيء من الدين إلى مواقف هذا الرجل الذي له محبة كبيرة في قلوبنا، فالشيخ زايد له مواقف فيها اصالة وعروبة مع مصر ومع باقى الدول، ولذلك تظل مصر والمصريين مديونة لهذا الرجل.

كما تعرض المحور تغطية خاصة لمشاركة أمير الطرب العربى هانى شاكر احتفالية صالون المحور وتكريم السفير الاماراتى بالاضافة الى الفنانة القديرة الهام شاهين وبمشاركة نخبة من الأشقاء من دولة الإمارات والعلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين.

تذاع التغطية الخاصة للاحتفال بالعيد ال 47 للامارات ومئوية الشيخ زايد عبر شاشة قناة المحور اليوم الاحد 2 ديسمبر من الخامسة مساءً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

