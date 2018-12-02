كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - أكرم توفيق يقترب من الرحيل عن الأهلي

أكرم توفيق

ارتفعت أسهم رحيل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد الأهلي مساء أمس مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم لتعزيز صفوف الفريق الأحمر.

ولم يحظ توفيق بفرصة المشاركة أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر هذا الموسم، حيث شارك فيمباريات قليلة.

وباتت فرص تواجد توفيق في الأهلي خلال الفترة المقبلة صعبة للغاية في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه، وصعوبة الاعتماد عليه.

ويسعى الأهلي للاستفادة من توفيق في استبداله مع إحدى الصفقات التي يسعى لإبرامها خلال الأيام القليلة المقبلة.