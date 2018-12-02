كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - البطاطا المقليه خطر يهدد حياتك ..انتبه

قال الدكتور محسن النادي استشارى الطب البديل، إن الكثيرين اعتادوا على شرب العصير أثناء تناول وجبة الإفطار ولكنهم لا يعلمون مدى أضرار تناوله مع وجبة الإفطار.

وأضاف النادي، أنه لابد أن نتجنب الإفطار بأي عصير ولو كان طبيعيا، وذلك لأن العصير يفاجئ البنكرياس فيفرز الأنسولين بعشوائية مما يتسبب بتعطل البنكرياس على مدى الأيام.

كما ينصح بتناول التمر على الإفطار لأن مضغه عدة مرات بالفم، يعطي إشارة ورسالة للبنكرياس بالتهيؤ فيبدأ البنكرياس بفرز الأنسولين بشكل طبيعي ومنظم حسب حاجة الجسم.