كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - المصابون يستأنفون برنامجهم التأهيلي في الأهلي
الأهلي
يستكمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «المصابون»، برنامجهم التأهيلي اليوم الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية أمس.
ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأحد بعد خوض مباراة بتروجت أمس، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري العام.
وتضم قائمة المصابين كل من: أجايي الذي يعاني من قطع في الرباط الداخلي للركبة، وعلي معلول الذي يعاني من المزق في العضلة الضامة، أيضا محمد الشناوي الذي يعاني من نفس الإصابة، بجانب أحمد فتحي الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، وصلاح محسن الذي تعرض مؤخرًا للإصابة بمزق عضلي.
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