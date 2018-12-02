كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - ميسي يقود حملة إعلانية لشركة محمول إسرائيلية

ميسي

أعلنت إحدى شركات المحمول الإسرائيلية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ليكون سفيرًا إعلانيًا لمنتجاتها في العالم.

وقالت صفحة «إسرائيل بالعربي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميسي سفيرًا مرة أخرى لشركة إسرائيلية.. سيكون النجم الأرجنتيني ليو ميسي سفيرًا إعلانيًا لتسويق هاتف ذكي جديد، طورته شركة سيرين لابس الإسرائيلية، التابعة لرجل الأعمال موشيه حوجيج، وهذا للمرة الثانية»، ونشرت صورة للاعب خلال إطلاق حملة التسويق.