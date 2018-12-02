كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - لاعصير علي الافطار والا ستصيب بهذا المرض!!
قال الدكتور محسن النادي استشارى الطب البديل، إن الكثيرين اعتادوا على شرب العصير أثناء تناول وجبة الإفطار ولكنهم لا يعلمون مدى أضرار تناوله مع وجبة الإفطار.
وأضاف النادي، أنه لابد أن نتجنب الإفطار بأي عصير ولو كان طبيعيا، وذلك لأن العصير يفاجئ البنكرياس فيفرز الأنسولين بعشوائية مما يتسبب بتعطل البنكرياس على مدى الأيام.
كما ينصح بتناول التمر على الإفطار لأن مضغه عدة مرات بالفم، يعطي إشارة ورسالة للبنكرياس بالتهيؤ فيبدأ البنكرياس بفرز الأنسولين بشكل طبيعي ومنظم حسب حاجة الجسم.
شكرا لقرائتكم خبر عن لاعصير علي الافطار والا ستصيب بهذا المرض!! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .