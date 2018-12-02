بالصور| إطلالات جريئة واتهامات بإيحاء جنسي.. لقاء الخميسي في مرمى الانتقادت

تعرضت الفنانة لقاء الخميسي، للانتقاد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الغريبة، حسبما وصفها بعض متابعيها، خلال ظهورها في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقررت الفنانة لقاء الرد على منتقدي إطلالتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "مساء الخير كلامي النهاردة للناس اللي بتحبني من قلبها واللي أنا بحبها وبحترمها، الناس اللي كانت في منتهى الأدب في تعليقاتها عن آخر (لوك) ليا في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، باحترم آرائكم اللي نابعة عن حب وخوف وبقدرها جدا".

وأضافت: "بحب أشوف نفسي كل مره غير التانية وده بنحتاجه كممثلين في أداء شخصيات مختلفة، وده معناه أني بحب أجرب كل اللوكات وببقى مبسوطة وفيه لوكات بتعجبني وفي لوكات لا، والحقيقة بما أني بحب الموضة وما يخصها فبتابع آخر صيحات الموضة، وفي نفس الوقت ممكن أحب لوكات قديمة بردو وتستهويني.. والحقيقة الفستان عاجبني جدا وبحترم وجهات النظر المختلفة طول ما هي بتتقال باحترام وتحضر".

ووجهت لقاء رسالة إلى منتقدي إطلالتها، قالت فيها: "الناس اللي عندها إصرار على التنمر وإصرار على توجيه ألفاظ خارجة عن إطار التحضر والأخلاق والأدب والاحترام للأسف أحب أقولكم.. بصوا في المراية وعدوا من 1 لـ10 وفكروا بهدوء، للأسف مفيش أي فايدة عادت عليكم غير إنكم ارتكبتم غلط في حق نفسكم".

ولم تكن هذه أولى الأزمات التي وقعت فيها الفنانة لقاء الخميسي، حيث تعرضت قبل ذلك لبعض الانتقادات بسبب إطلالتها سواء في المناسبات الفنية، أو في الإعلانات الترويجية، وترصد "هن" في هذا التقرير بعض من هذه المواقف:

1- الفستان المثير في حفل "دير جيست":

ففي حفل توزيع جوائر "دير جيست" مع بداية العام الجاري، ظهرت الفنانة لقاء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أسود مكشوف الظهر.

فتعرضت لكثير من الانتقادات بسبب ذلك، لكن، لم تقف لقاء صامتة أمام الانتقادات، حيث علقت على مهاجميها بأن أصحاب العقول الفارغة الذين يتناسون نجاحها الفني وجوائزها ويتحدثون فقط عن ملابسها التي تهمها وحدها ومن اختيارها الشخصي.

ورأت لقاء، أنها تختار الملابس المناسبة لكل مناسبة، غير أن توجد فنانات يظهرن بملابس أكثر جرأة ولا يتحدث عنهم أحد، وذلك بحسب تصريحات صحفية.

2- إيحاء جنسي في إعلان "راجل وست ستات":

وفي أزمة أخرى، للفنانة الأربعينية، نشأت بسبب "البوستر" الدعائي لمسلسل "راجل و6 ستات"، حيث أثير الجدل حول هذا الإعلان، الذي اعتبره البعض يحتوي على إيحاء جنسي.

وفي تعليق للقاء، عبر صفحتها على "فيس بوك"، وضحت قائلة: "مصمم لوجو المسلسل المصور شريف قمر عامل لوجو للمسلسل بطريقة مبتكرة مش أكتر من كده، وما فيش قصد لحاجة وحشة شكرًا لتفهمكم".

3- غلق التعليقات بسبب "المايوه":

وأثناء وجود لقاء في أحد المصايف، نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، ونالت على إثرها العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها قامت لقاء بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة ربما أرادت الابتعاد عن الهجوم من قبل متابعيها.

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