10 بدائل طبيعية للمضادات الحيوية

نشر موقع "فيت آن نيوتريشن" المختص بالصحة الغذائية، 10 أطعمة متوفرة بالمنزل تعتبر بديل للمضادات الحيوية الدوائية، وهي:

الثوم:

يستخدم كعلاج وقائي من الكثير من الأمراض، وذلك لاحتوائه على مركب "الأليسين" الذي يساعد في إعاقة نمو البكتريا داخل الأغشية الحيوية، كما أنه له قوه فعالة في علاج العديد من سلالات البكتيريا التي أثبتت مقاومتها للمضادات الحيوية الصيدلانية.

الزنجبيل:

يستخدم لعلاج مشكلات الهضم، حيث وجدت الدراسات أنه يعيق نمو أنواع عدة من البكتيريا ويقتل أنواعا أخرى، لا سيما تلك التي تؤدي إلى أمراض اللثة.

الفلفل الأحمر:

يحتوي على مادة "كابسايسين"، على منع البكتيريا من النمو، من خلال خفض توازن درجة الحموضة في المعدة. كما أنه يحتوي على مركبات أخرى مثل "كيرسيتين" وهي فعالة في قتل البكتيريا.

الكركم:

له فعالية كبرى في علاج قرحة المعدة التي تسببها بعض أنواع البكتريا الضارة، ويمكن أن يؤدي استخدام الكركم إلى منع تلف المعدة الناجم عن العدوى، ويخفف الالتهاب.

مستخلص أوراق الزيتون:

أظهرت دراسة على مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء أن مستخلص أوراق الزيتون يمنع انتشار وتطور أنواع عدة من البكتريا، ومن المعروف أيضا أن مستخلص أوراق الزيتون يقلل من الالتهاب ويعزز جهاز المناعة.

القرفة:

لها قدرات مضادة للأكسدة والبكتيريا، وهي علاج موثوق على نطاق واسع، وينصح بمزيج من زيت القرفة وزيت القرنفل لمنع نمو العديد من أنواع البكتريا الضارة داخل الجسم.

الزعتر:

له فعاليته الطبية في علاج الكثير من الأمراض البكتيرية، ويمنع تناول الزعتر تطور أنواع عدة من البكتيريا مثل كولاي، كما أنه فعال ضد السالمونيلا والبكتريا المعوية.

خل التفاح:

يعود استخدامه في الطب إلى عهد اليونانيين القدماء، فهو يحتوي على أحماض ماليك، وهي مضادات حيوية طبيعية، ويعرف خل التفاح بقدرته الكبيرة على تقليل الالتهاب والمساعدة على تخفيف مشكلات الهضم.

بذور الجريب فروت:

له فعالية ملحوظة ضد مجموعة متنوعة من البكتيريا. وينصح بمزج المستخلص مع الجليسرين للحصول على علاج فعال للتقرحات الجلدية المتعددة.

عسل مانوكا:

العسل المستخرج من رحيق أزهار شجرة مانوكا، مضاد للجراثيم بشكل خاص، مقارنة مع غيره من أنواع العسل الأخرى. وأظهرت دراسة أن عسل مانوكا فعال في علاج تقرحات الجلد، التي تسببها سلالات بكتيرية مقاومة للأدوية التقليدية.

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