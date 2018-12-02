تعرف على الكمية الآمنة من تناول البطاطس المقلية دون أضرار

توصل مجموعة من العلماء إلى الكمية، التي إذا تناولها الشخص من البطاطس المقلية، لا تسبب له ضرر متعلق بأمراض القلب أو السمنة، أو ما يشيع عن أمراض التي تسببها البطاطس.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا صن"، أن البحث الذي أجراه البروفيسور هارفارد إيريك ريما، أوضح من خلاله أن تناول جزء صغير من البطاطس، التي تحتوي على 40 إلى 45 شريحة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، إذا كنت تلعب الرياضة، وتنام بشكل جيد وتتناول الطعام بشكل صحيح، فإن تناول ما لا يزيد على ست شرائح من البطاطس المقلية سيكون آمن على الصحة.

وفي السابق، أجريت دراسات مماثلة من قبل خبراء من إيطاليا، وخلصوا إلى أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى البطاطس في وجباتهم الغذائية في المتوسط ، يعيشون فترة أطول بستة أشهر، أما محبي البطاطس المقلية فهم عرضة أكثر للإصابة بداء السكري والسمنة وأمراض القلب.

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