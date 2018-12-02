بالصور والفيديو| ماجد المصري يحتضن ابنته في خطبتها: "عقبال عندكم"

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احتفل الفنان ماجد المصري بخطبة ابنته الكبرى، ماهيتاب، في أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين، ونشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".
وعلق المصري على المقطع عبر حسابه، قائلا: "ما شاء الله تبارك الله.. تمت شبكة ابنتي في احتفال عائلي.. وعقبال عندكم جميعا".
ونشرت ماهيتاب عددًا من المقاطع المصورة خلال الحفل، ظهر خلالها والدها وهو يحتضنها ويرقص معها على أنغام أغنية "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج.
يذكر أن ماجد المصري لديه 4 أبناء، هم ماهيتاب وأحمد من زيجته الأولى من المطربة منى إش إش، واثنان من زيجته الثانية رانيا أبوالنصر.
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