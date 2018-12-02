هيفاء وهبي ترد على صورة فستانها المثير: "ملعوب فيها لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض"

علقت الفنانة هيفاء وهبي على الصورة التي انتشرت لها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانا عاريا يظهر مفاتن جسدها، قائلة: "في صورة نزلتلي فجأه متصورة من أكتر من سنة من مشهد فيلم خير وبركة اللي ظهرت فيه كضيفة".

وأضافت: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!".

وأكدت أنها أبلغت السلطات للتحري وراء القائم بنشر صورها، والتلاعب بها، مضيفة أنها سوف تقاضي من يفعل ذلك.

وانتقدت الفنانة السيدات التي يقمن بسبها واستخدم ألفاظ خارجة على صورها قائلة: "انتي زوجك على علم بذلك، هل أباك على دراية بذلك، على كل حال هذا نحن في العلن فلماذا أنتم في السر"، موضحه أن كلامها موجه لأصحاب العقول المريضة نتاج تربية معقدة بحسب قولها.

جاء ذلك بعدما انتشرت أمس صورة لهيفاء وهبي، وهي ترتدي فستانًا فوق الركبة عاري من الجانبين، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات للفنانة رانيا يوسف بفستانها العاري في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس الماضي.

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