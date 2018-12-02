جيهان علامة تُطلق خط مجوهرات "ألماس أسود" خاص بالرجال بمُساعدة ولديها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت مصممة المجوهرات السيدة جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة خط جديد خاص بالرجال، واستعانت جيهان بولديها لؤي وخالد من أجل الترويج لهذا الخط الجديد، والذي هو عبارة عن "ألماس أسود" خاص بالرجال.

ونشرت علامة في الصفحة الرسمية الخاصة بخط مجوهراتها صورة لابنيها خلال ترويجهما للمُنتجات الجديدة، ومن ناحيته عبر الفنان راغب علامة عن فخره بأفراد عائلته عبر منشور خاص في إنستغرام.

وتفاعل الجمهور مع صور ولدي علامة ودخولهما في هذا المجال من أجل مُساندة والدتهما، كما وعلق عدد من متابعي النجم اللبناني عن الألفة والتعاون اللذان يجمعان أسرتهما الصغيرة، ودعمهما المستمر لبعضهم البعض، عدا عن نشرهم باستمرار صور تُظهر علاقتهم القوية والتي تُثير إعجاب الجمهور، خصوصًا أن الفنان عادة ما ينشغل بأعماله عن أسرته.

وعلى صعيد مُختلف، أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن فوز إحدى مُتابعاته بالمسابقة التي كان قد أطلقها من أجل فكرة لتصوير كليب أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، وكشف علامة من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على إنستغرام أن الفتاة التي فازت وقدمت أفضل فكرة ستحصل على مكافأة مالية، كما ستحضر تسجيل الكليب والذي سيتم تصويرها في اليونان.