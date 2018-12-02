وصلةُ غزل بين أصالة نصري ودكتورة خلود في الكويت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلتْ الفاشينيستا الكويتية، دكتورة خلود، في وصلة غزل، مع الفنان السورية، أصالة، خلال مقابلتهما بكواليس الحفل الغنائيّ، الذي أحيته بالكويت، بصحبة الفنانة أنغام.

وقامت خلود، باحتضان أصالة، للتعبير عن حبّها الشّديد لها، مؤكّدة، أنّها تعشق صوتها، ولهذا حرصتْ على حضور حفلها، كما قامت بغناء أغنيتها "خانة الذكريات"، في فيديو عبر حسابها على "سناب شات".

وتغزّلتْ النجمة السورية، بدكتورة خلود، مؤكّدة، أنّها تقدّس المرأة الحامل مثلها، وتعتبرها أغلى وأحلى شيء في الحياة.

وأضافتْ أصالة، بالفيديو الذي نشرته الفاشينيستا الكويتية، عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات": "تخيلي أنتي قمة الطهر.. قمة الطهر اللي في الدنيا موجود في بطنك.. أنتي أطهر إنسانة بالدنيا".

وأحيتْ الفنانة أصالة، حفلاً غنائيًا ضخمًا في الكويت، بجوار الفنانة أنغام، إذْ تمّ إعلانه "كامل العدد" خلال أيام قليلة من طرح التّذاكر.