كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - اتفرج..اللعب مع الأطفال يحسن مزاجك ويحميك من الأزمات النفسية







تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوضح ان اللعب مع الاطفال يحسن المزاج. اللعب مع الاطفال يحسن المزاج ويحميك من الازمات النفسية. ومشاهدة الاطفال والجلوس معهم في جو هادئ ومريح يمنحك شعورا بالراحة الداخلية. ويخفف عنك الارهاق والحزن. اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

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