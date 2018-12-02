كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - ننشر موعد تسليم أراض القرعة بمدينة برج العرب الجديدة
قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، حتى يوم الأربعاء الموافق 23/1/2019، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضى الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية 5/4/2018.
تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحي السادس بالمجاورة الأولى في المواعيد التالية :
من 1 : 50، يوم الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 26/12/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع 201 : 250، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، يوم الإثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، يوم الإثنين 21/1/2019.
تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية في المواعيد التالية :
من 872 : 892، يوم الخميس 17/1/2019..
وتم تخصيص يومي الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019.
ولمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى السادس بالمجاورة الأولى، ويومي الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.
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