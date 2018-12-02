كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - باراناينسي يسقط فلامنجو بثنائية في الدوري البرازيلي

الدوري البرازيلي

عدل أتليتيكو باراناينسي تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على فلامنجو في ريو الليلة الماضية، لكن نتائج المباريات الأخرى بالدوري البرازيلي لكرة القدم تعني أنه لم يضمن بعد إنهاء الموسم بين الستة الأوائل والتأهل لكأس ليبرتادوريس الموسم المقبل.

وضع رودولفو فريقه فلامنجو في المقدمة في منتصف الشوط الأول بضربة رأس من ركلة ركنية لكن ماتيوس روسيتو وروني سجلا هدفين في الشوط الثاني ليمنحا باراناينسي النقاط الثلاث.

وفاز أتليتيكو مينيرو صاحب المركز السادس 1-0 على بوتافوجو ليحافظ على فارق النقطتين اللتين تفصلهما عن باراناينسي السابع.

ويتعين على باراناينسي، الذي بلغ نهائي كأس سود أمريكانا لأمريكا الجنوبية المعادلة للدوري الأوروبي، الفوز بهذه البطولة ليكون لديه فرصة للعب في كأس ليبرتادوريس 2019.

وسينهي فلامنجو الموسم في المركز الثاني خلف بالميراس البطل.

وفاز بالميراس بلقب الدوري البرازيلي قبل مباراة على النهاية، عندما تغلب 1-0 على فاسكو دا جاما مانحا المدرب لويز فيليبي سكولاري لقبا كبيرا آخر وهو في عمر السبعين.

وتولى سكولاري، الذي كان مدربا للبرازيل عندما فازت بكأس العالم للمرة الخامسة عام 2002 كما كان المسؤول عن الفريق في الخسارة المذلة 7-1 على أرضه أمام ألمانيا في نسخة 2014، مسؤولية بالميراس في يوليو/ تموز الماضي، بينما كان الفريق في المركز السابع متراجعا بفارق 8 نقاط خلف المتصدر.