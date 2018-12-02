كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - حبس شخص ضرب رضيعه حتى الموت في الحوامدية

أمرت نيابة الحوامدية، بحبس عامل تعدى بالضرب على طفله الرضيع مما تسبب في مقتله متأثرا بإصابته، بسبب بكائه المستمر ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل يبلغ من العمر 4 أشهر، وأن والدته اصطحبته إلى عدة مستشفيات لمدة يومين حتى ذهبت به إلى مستشفى أبوالريش للأطفال، وادعت سقوطه وإصابته بتورم وزرقان بالوجه إلا أن الأطباء اشتبهوا في الوفاة ورجحوا إصابته بنزيف بالمخ.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة، إن زوجها انزعج من كثرة بكائه وصراخه أثناء غيابها عن المنزل لشراء بعض احتياجاتها وتعدي عليه بالضرب حيث كان يحمله، وصفعه على وجهه، وضربه بـ "البونية" في جبهته فسقط منه على الأرض، وأصيب بكسر في القدم وكدمة كبيرة بالوجه.

أضافت التحقيقات أن الأم فور عودتها ورؤيتها وجه الطفل سألت زوجها فأخبرها أنه ضربه لكثرة صراخه واتهمت زوجها بقتل طفلهما.

كانت قوة أمنية من قسم الحوامدية، تمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول طفل مصابا بكدمة وازرقاق بالوجه وفارق الحياة أثناء تلقيه العلاج، فشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بعد اشتباه الأطباء في الوفاة جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبسه.