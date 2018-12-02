كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - بعد زواج شقيقتها.."ملك قوره" تتصدر مؤشرالبحث في جوجل

تصدرت الفنانة ملك قورة مؤشر البحث العالمي "جوجل" اليوم الأحد بعد عقد قران شقيقتها الفنانة مريم قورة بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال.

وأطلت ملك في الحفل بفستان نحاسي أنيق ضيق وبه كورنيش بذيل الفستان، واختارت تسريحة بسيطة، حيث اكتفت بانسدال شعرها على كتفيها، كما ظهرت العروس مريم قورة بفستان هادئ باللون البيج الباستيل من الجبير ما جعلها انيقة للغاية.

كان من بين الحضور المطرب محمد فؤاد والموسيقار نبيل علي ماهر وزوجته مريم أبو عوف، وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، الفنان محمد مرزبان، المخرجة كاملة أبو ذكري.

ووقع 4 أفراد كشهود على عقد الزواج، وهم محمد فؤاد، وطاهر أبو زيد، علاء مبارك، ووالد العريس اللواء خالد صلاح.

جدير بالذكر أن مريم قورة شاركت عام 2005 في بطولة فيلم "غاوي حب" بطولة محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي ومحمد مرزبان.

