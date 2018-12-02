كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 11:07 صباحاً - فيلم الضيف يحصد جائزه الجمهور بمهرجان "Tallin" السينمائي

حصد الفيلم المصري "الضيف"، جائزة الجمهور كأفضل فيلم في مهرجان "Tallin" السينمائي بدولة استونيا. في عرضه العالمي الأول بالمهرجان.

ويعد فيلم "الضيف"، الفيلم المصري الإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث تدور أحداثه حول صراعات دينية سياسية من خلال قصة حب، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.

ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف، الفيلم من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.