بالصور| إيفانكا ترامب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة خلال قمة العشرين

لفتت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار بأناقتها الساحرة لدى وصولها صحبة زوجها جاريد كوشنير لقمة "G20" للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وارتدت إيفانكا البالغة من العمر 37 عاما، فستانا أسود عليه نقوشات بيضاء، واعتمدت في إطلالتها على حقيبة يد وحذاء أبيض من الجلد، ليكون هناك تناسق جميل، خاصة أنها تتمتع بجسم ممشوق وقامة طويلة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وفي وقت لاحق، ارتدت إيفانكا بلوزة وبنطلون من اللون الأبيض، وحقيبة يد صغيرة وحذاءا أسود، وذلك خلال استقبالها مع زوجها من قبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وزوجته جوليانا عواضة لدى وصولهما إلى مسرح كولون لحضور حفل في بوينس آيرس.

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