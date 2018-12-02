"اعتبرها أختك".. حملة لمواجهة التحرش بشبرا الخيمة 

دشن فريق شباب كيان التطوعي بشبرا الخيمة، أولى فعاليات الحملة الميدانية "اعتبرها أختك"، تحت رعاية وإشراف المستشار عصام غالي المحامي، لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في شوارع شبرا الخيمة.
وقال المستشار عصام غالي، في بيان صحفي له، إن المبادرة تهدف لنشر التوعية للنشئ والشباب وللحد من مخاطر التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة في استجابه فورية لمطالب المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بشبرا الخيمة.
وأشار إلى أنه سيتم الجمعة المقبلة تنظيم احتفالية لتكريم القيادات الشبابية المشاركة في الحملة بنادي بهتيم الرياضي الساعة 3 عصراً في احتفالية تقام تحت شعار #موجودين_عشانك.
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