هل يسيرُ الوليد عاصي الحلاني على خطى شقيقته ماريتا ويقتحمُ مجال الغناء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الوليد، نجل الفنان عاصي الحلاني، قرّر السّير على خطي شقيقته ماريتا، واقتحام مجال الغناء، ليصبح ثاني أبناء النّجم اللبنانيّ، يدخل هذا المجال.

وأثار عاصي الحلاني، تساؤلات متابعيه، حول الخطوة الجديدة لنجله الوليد، من خلال نشر صورة له، أثناء جلوسه مع الفنان التونسيّ، صابر الرباعي، إذْ بديا كأنّهما يجلسان بكواليس إحدى البروفات الغنائية.

وعلّق النّجم اللبنانيّ على الصورة قائلًا: "شو الحوار بين الوليد وصابر.. على شو الاتفاق خليها مفاجأة ولعانة".

وتوقّع أحد المتابعين، أنّ اللقاء سيكون ضمن برنامج "ديو المشاهير"، بينما رأى آخرون، أنّه قد يكون "دويتو" غنائيًا جديدًا.

ويحرص الفنان عاصي الحلاني، على دعم نجله الوليد فنيًا، من خلال نشر مقاطع فيديو لغنائه، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى جانب الاستعانة به، في بعض حفلاته الجماهيرية.