دانة طويرش مُتّهمة بعدم دفع تكاليف زفافها.. وترد: كلّفني 80 ألف دينار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجتْ الفاشينيستا الكويتية، دانة طويرش، عن صمتها، لتردّ على من يتّهمها بأنّ حفل عقد قرانها، كان مقابل عمل دعاية للشركة المنظّمة للحفل، دون أنْ تدفع أموالاً، مؤكّدة، أنّ الحفل كلّفها حوالي 80 ألف دينار كويتيّ.

وقالت عبر مقطع فيديو، على تطبيق سناب شات: "في شيء ودي أعقب عليه قاعد ينتشر وأنا بعاداتي ما برد، اللي بيقول إن الملكة بتاعتي من غير مقابل يسأل منظمي الحفلة، لأني أعتقد أنه في ناس شوي سيكو".

وتابعتْ: "بس أنا لما أسوي منشن حق أحد لأني أحبه واقدر شغله.. يعني مو معقولة أني المرة تبي تسوي عرس بـ80 ألف دينار ببلاش".

واختتمتْ حديثها قائلة: "أنا معروف عني إني مو نحيس، مو معناته إني غطيت حق الشيء إني مو أسوي منشن هو طبعي ناس أشتغل معاهم وأسوي علاقات، في شيء اسمه منطق في الحياة".

وكانت الفاشينيستا الكويتية، دانة طويرش، قد شاركتْ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بتفاصيل حفل عقد قرانها، من خلال نشرها مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسميّ، على موقع "إنستغرام".