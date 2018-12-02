نهي نبيل تعلّق على الإحراج الذي تعرّضتْ له بحفل زفاف دانة الطويرش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، عن تعرّضها لموقف محرج، بسبب الفستان، الذي ارتدته في حفل زفاف مواطنتها، الفاشينيستا دانة الطويرش، من توقيع المصمّمة زينة زكي.

وقالت نهى نبيل، في فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات"، إنّها فوجئت بفتاتين من المدعوات، ترتديان نفس فستانها، إحداهما خبيرة التغذية اللبنانية، نتالي بسمة، ما جعلها تشعر بالحرج، بسبب تكرار إطلالتها.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية ساخرة؛ إنّه لو كان يتمّ توزيع الفستان مجانًا، لما حدثتْ هذه الصدفة أبدًا، مشيرة، إلى أنهنّ لم يستطعنَ التّحرّك بحريّة، بسبب تشابه إطلالاتهنّ.

وتعتقد أنّ تصاميم زينة زكي منتشرة بكلّ مكان، مبديّة استغرابها من مطالبة بعض متابعيها بترك الفرح مبكرًا، بسب تكرار إطلالتها، مشدّدة، على أنّها أخذتْ الأمر بروح رياضية.

ولفتتْ، إلى أنّ الكويت كلّها تقريبًا، عرفت أنّ هناك 3 مدعوات يرتدينَ نفس الفستان بحفل دانة الطويرش، موضّحة، أنّها لو كانت وجدتْ مدعوة رابعة بنفس الفستان، لالتقطت صورة معهنّ، وأدّعتْ أنّهنّ وصيفات العروسة.