جوليانا عواضة وميلانيا ترامب على عرش الأناقة في الأرجنتين

تربّع كل من السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، والسيدة الأرجنتينية الأولى جوليانا عواضة، على عرش الأناقة في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، أثناء فعاليات قمة الـ20 المقامة السبت، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى بَدء وصول قرينات زعماء العالم، إلى العاصمة الأرجنتينية الخميس، قبل القمة التي تستمر يومين.

وتألقت ميلانيا البالغة من العمر 48 عاما، أمام عدسات المصورين في متحف "فيلا أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية، إذ بدت أنيقة في فستان تميز تصميمه بنقوشات ورود، من توقيع الماركة العالمية "جوتشي"، إذ بلغ سعره 4.900 دولار أميركي، ونسقته مع حذاء أخضر أنيق ذي كعب عال.

تألقت جوليانا، زوجة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، 44 عاما، في فستان باللون الأبيض، وأطلت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، البالغة من العمر 65 عاما، بثوب أبيض للمناسبة، بينما بدت صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، أنيقة بفستان بنقوش بيضاء وزرقاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن السيدة الأميركية الأولى بدت بمعنويات مرتفعة عندما استقبلتها سيدة الأرجنتين الأولى في قمة مجموعة العشرين، مشيرة إلى تصدر السيدتين للصورة الجماعية إلى جانب السيدة الصينية الأولى بينغ لي يوان.

كانت من أبرز المشاركات ضمن فعاليات القمة، السيدة الأولى التركية أمين أردوغان، وزوجة رئيس الوزراء الياباني لي هسين لونغ هو تشينغ، وزوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي آكي آبي، والسيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم جونغ سوك.

​

وتألقت مورجورزاتا تاسك، زوجة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، بفستان أزرق أثناء التقاط صور المجموعة.

وبدت ميلانيا رائعة عند وصولها إلى العاصمة الأرجنتينية برفقة الرئيس دونالد ترامب الخميس، إذ ارتدت معطفا جلديا من توقيع المصمم العالمي رالف لورين، يبلغ سعره 5,990 دولارا، وتنورة قلم رصاص بيضاء، وذلك بعد ارتدائها تنورة أرجوانية من تصميم الماركة العالمية "ديريك لام" عند مغادرتها العاصمة الأميركية واشنطن.

واختارت بريجيت السترة البيضاء الأنيقة وتنورة متطابقة، برفقة زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون في حفلة استقبال مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والسيدة الأولى جوليانا عواضة، وكانت جوليانا مشغولة بمقابلة زعماء العالم وزوجاتهم لدى وصولهم إلى الأرجنتين، ومنهم جوستين ترودو وزوجته صوفي، كما تقدم رئيس الوزراء الكندي وزوجته صوفي لالتقاط صورة خارج مقر الرئاسة ببلدة أوليفوس في بوينس آيرس الخميس، مع الرئيس الأرجنتيني ماكري وزوجته جوليانا.