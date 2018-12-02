كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:59 صباحاً - التنمية المحلية تُحذر : سيتم مصادرة التوك توك فورًا في هذه الحالة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تقنين التوك توك وترخيصه يساهم في منع عمالة الأطفال عليه تمامًا.

وأكد "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، أن أي توك توك يتواجد بشارع رئيسي أو على طريق عمومي سيتم مصادرته فورًا، منوهًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية في هذا المجال.

وتابع، أن التوك توك مسموح له فقط بالعمل على الطرق الغير مخططة والقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصناعة لمنع استيراد قطع غيار التوك توك للتصدي لاستيراد قطع غيار التوك توك وتجميعه داخل مصر، منوهًا إلى أنه سيتم تقنين التكاتك المتاحة حاليًا، والإكتفاء بها والوقوف عند هذا الحد لتقييم الموقف.