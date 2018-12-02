كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:59 صباحاً - أم تنقذ طفليها من الموت 3 مرات في آن واحد-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن تسجيل كاميرات المراقبة بمدينة روساريو الأرجنتينية لشريط فيديو يظهر أما وهي تنقذ طفليها الصغيرين من موت ثلاثي الحدوث في آن معا.

حيث قامت بإبعادهما من أمام سيارة مسرعة خارجة عن السيطرة وسقوط إشارة المرور فوقهما وسيارة أجرة اندفعت نحوهما .