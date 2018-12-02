"للوك أكثر جاذبية".. 7 نصائح تجميلية لصاحبات البشرة الخمرية

امتلاك بشرة خمرية برونزية أمر أصبحت تسعى له العديد من الفتيات، خصوصًا إنه يبدو أكثر جاذبية لهن، كما إنه تتمتع به العديد من المشاهير، مثل ريهانا، فيكتوريا بيكهام، والعديد من النجمات.

فإذا كنتي تمتلكين هذه البشرة إليكي عدة نصائح لتطبيق مكياج يجعلك أكثر جاذبية، حسبما أوردها الموقع الهندي BOLD SKY

تجنبي استخدام "البودر" و "الفاوندشن" الفاتح، حتى لا تبدو بشرتك، شاحبة وغير طبيعية، بل اختاري الألوان الداكنة أو المحايدة لإبراز بشرتك.

استخدمي لون "فاوندشن" أغنق من لون بشرتك الطبيعي بدرجة واحدة.

اعتمدي على البودر "البنانا" لإعطائك اللون الأصفر البرونزي.

يفضل اختيار كونسيلر لا يعتمد على نسبة زيوت عالية، بلون أخف من لون بشرتك.

لا تعتمدي على البلاشر الفاتح أو الكاتم بشكل كبير، بل اختاري بون محايد، من درجات البني والخوخي.

اعتمدي على استخدام الماسكارا المطولة والمكثفة، مع خط الآيلاينر الرفيع.

ضعي هايلايتر بألوان نحاسية، أعلى عظمة الوجه، لإبرازه بشكل أكثر جاذبية.

يفضل استخدام الألوان الدافئة في أحمر الشفاه، مثل اللون الخوخي، الوردي أو المرجاني أو ألوان النيود، والكشمير، والبرتقالي الداكن، أو لون النبيذ.

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