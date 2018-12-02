كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 2-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يشهد اليوم الأحد مجموعة كبيرة من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث يلعب أرسنال ضد توتنهام في ديربي شمال لندن في الدوري الإنجليزي وكذلك ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، كما يلعب برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني بغية العودة إلى الصدارة، ويصطدم الثنائي الذي ينافس على لقب الليجا هذا الموسم، ألافيس مع إشبيلية على ملعب الأول.

وفي البوندسليجا، نحن على موعد مع قمة من العيار الثقيل تجمع بين روما وإنتر ميلان، كما نشهد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين فيتا كلوب والرجاء بطل المغرب بعدما انتهت مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لمصلحة الأخير.

ويلعب تشيلسي أمام جاره اللندني فولام.

ويواجه برشلونة فريق فياريال ويتحدى روما فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ويخوض المصري مواجهة دور الـ32 في كأس مصر أمام الجزيرة المنتمي لمرسى مطروح.

ويقام في الكونغو الديموقراطية لقاء الإياب من الدور النهائي للكونفدرالية. مهمة صعبة أمام فيتا كلوب بعد سقوطه في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 3-صفر.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 2/12/2018 بتوقيت القاهرة..

الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد فولهام .. الساعة 2:00 مساءً على بي إن سبورت

أرسنال ضد توتنهام .. الساعة 4:05 مساءً على بي إن سبورت

ليفربول ضد إيفرتون .. الساعة 6:15 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال سوسييداد .. الساعة 1:00 مساءً على بي إن سبورت

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد .. الساعة 5:15 مساءً على بي إن سبورت

برشلونة ضد فياريال .. الساعة 7:30 مساءً على بي إن سبورت

ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية .. الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الإيطالي

ميلان ضد بارما .. الساعة 1:30 مساءً على بي إن سبورت

تورينو ضد جنوى .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورت

فروزينوني ضد كالياري .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورت

ساسولو ضد أودينيزي .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورت

كييفو فيرونا ضد لاتسيو .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورت

روما ضد إنتر ميلان .. الساعة 9:30 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الألماني

لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ .. الساعة 4:30 مساءً على بي إن سبورت

آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الفرنسي

تولوز ضد ديجون .. الساعة 4:00 مساءً على بي إن سبورت

مارسيليا ضد ستاد ريمس .. الساعة 6:00 مساءً على بي إن سبورت

رين ضد ستراسبورج .. الساعة 6:00 مساءً على بي إن سبورت

بوردو ضد باريس سان جيرمان .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورت

كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيتا كلوب الكونغولي ضد الرجاء الرياضي المغربي .. الساعة 9:00 مساءً على بي إن سبورت

كأس مصر

المصري البورسعيدي - الجزيرة مطروح الساعة 5 مساءاً