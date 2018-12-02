كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - لأول مرة.. إنريكي إجلاسياس يحيي حفلا في السعودية

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقلايلا عن تجهيز النجم العالمي، إنريكي إغلاسياس، لإقامة حفل مرتقب في المملكة العربية السعودية.

وذلك ضمن فعاليات السباق الدولي للسيارات، "فورمولا E"، الذي ينطلق الشهر المقبل، وتنطلق مسابقة الفورومولا المرتقبة، في 15 ديسمبر المقبل، بمحافظة الدرعية، وتعد الحدث الرياضي الدولي الأول من نوعه في السعودية.

كما يأتي حفل إجلاسياس ضمن سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى، تسبق انطلاق السباق الرياضي، وتحييها نخبة من نجوم الغناء العالميين في موقع السباق نفسه.