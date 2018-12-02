كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - عبد الله النجار : يوسف زيدان يتحدث عن أساطير على أنها حقائق

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مركز مكافحة الإرهاب بوزارة الأوقاف، إن الدكتور يوسف زيدان يتحدث بأشياء غريبة دون سند تاريخي أو علمي، مثل قوله بأن بيت المقدس موجود في بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، على خلاف ما يعرفه الجميع دون أي سند حقيقي.

وأضاف "النجار"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الحكمة إذا صدرت من الشيطان فلا يجب الاستهانة بها لكن "زيدان" يتحدث بكلام من الأساطير وينزلها على منزلة الحقائق دون أي دليل.