كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - مفيدة شيحة تنفعل على الهواء وتكشف أسباب طلاقها-فيديو

كتبت: شيرين عصملي

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، "أخدت بنتى وروحت بيت أمى، وأطلقت بعد اكتشافي للخيانة، وقررت أن أشتغل حتى أصبحت مفيدة شيحة، وطليقى الآن ليس له وجود".

وأضافت خلال برنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، أنها طلبت الطلاق من زوجها، وأخذت ابنتها الرضيعة وعمرها شهر واحد فقط وتركت منزل الزوجية.

وتابعت :"هذه ليست دعوة للطلاق ولكنها دعوة لكل سيدة بألا تسمح بوضع أنفها في التراب، وأن تعيش بحرية وألا تخاف".