كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - رئيس مصلحة الجمارك : قرار رفع الدولار الجمركي تشجيع للصناعة المحلية

كتبت : انجي بيومي

قال سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن فلسفة قرار رفع سعر الدولار الجمركي هي تشجيع السلع المحلية وتشجيع الصناعة المحلية وهذا اتجاه عالمي، مؤكدًا هذا القرار يهدف لتوفير منافسة عادلة للمنتج المحلي مع السلع المستوردة.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الدولة ارتئت بعد عامين من تثبت سعر الدولار الجمركي أنه لابد من زيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب، وتشجيع الصناعة المحلية، والحفاظ على الدولار، والحفاظ على اسعار السلع.

وتابع، أن هذا القرار يتم تطبيقه على السلع الترفيهه فقط، بينما سعر الدولار الجمركي 16 جنيه مستمر على جميع السلع الأساسية التى تهم المواطن البسيط، لافتًا إلى أن جميع السيارات بما فيها السيارات الأوربية ضمن السلع التى يُطبق عليها القرار.