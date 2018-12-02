كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - سما المصري تكشف حقيقة إرتداءها الحجاب..وتؤكد : "لما عرفت أن البنات بتقلدني اتضايقت"

كتبت : انجي بيومي

عقبت الفنانة سما المصري، على ما أثير حول أنها سوف ترتدي الحجاب وأنها ستصبح رابعة العدوية، لافتة إلى أنها عقب إصابتها بجرثومة المعدة، أردت أن ترتدي ملابس محتشمة وتلتزم في ملابسها نوعًا ما.

وأكدت "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، أنها اكتشفت أن بعض الفتيات كانت تقلدها في ملابسها، وهذا سبب ضيق لها.

وتابعت: "أنا مش هلبس حجاب، الحجاب حلو بس أنا مش مقتنعة، ومش هلبسه دلوقتي، بحاول إلتزم في لبسي بس".