كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:07 صباحاً - شاهد.. برج خليفة يتزين بجواز سفر الإمارات احتفالا بالمركز الأول

يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا ، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13 ، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09 ، وقنا العظمى 23 والصغرى 10 ، وأسوان العظمى 24 والصغرى 12 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تهب رياح شرقية نشطة السرعة تدريجياً والتي من شأنها زيادة الاحساس بالبرودة.

في حين، ترتفع درجات الحرارة "المُسجّلة" مع بقائها أقل من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.

ويرافق ذلك ظُهور بعض السحب العالية.

في خليج العقبة: -الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام.

وتستمر الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والتي تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.