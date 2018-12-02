كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - شعبة الدخان: تطبيق زيادة الدولار الجمركي على التبغ يرفع تكلفة الإنتاج

قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الزيادة الجديدة في أسعار الدولار الجمركي تظهر آثارها بوضوح خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه في حال تطبيقها على مستلزمات الإنتاج من التبغ، والتي لايوجد لها بديل محلى فإن التكلفة تختلف بينما في حالة اعتبارها مستلزمات إنتاج فالأسعار تكون مستقرة، ولن يحدث بها أي تغيير.

ولفت إلى أن استهلاك مصر من السجائر يبلغ 85 مليار سيجارة؛ يبلغ حجم الإنتاج المحلى منها 83 مليارا، بينما يتم تهريب جزء من النسبة المتبقية وكذلك استيراد الجزء الآخر.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا، بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31 /12 /2018.

وبالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 /12 / 2018.