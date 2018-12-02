كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - "بانوراما البشاير 360" شاهد جمال وروعة "جبال قوس قزح" الملّونة في الصين
تقع جبال «دانكسيا» الملّونة في «الحديقة الوطنية الجيولوجية تشانغيه» في الصين، وتُعد هذه الجبال من أعجب التكوينات الجيولوجية في العالم ويبلغ إرتفاعها مئات الأمتار.
ويطلق على هذه الجبال لقب «جبال قوس قزح»، نظراً للتدرجات اللونية الحمراء التي تغطي الجبال والصخور والتي تتداخل مع العديد من الألوان الاخرى، فيما تشكلت هذه الجبال على مدى ربع قرن مضى من المعادن المختلفة والحجر الجيري، وقد ساهمت عوامل التعرية كالمياه والرياح في عملية تكوينها وتلونها .
في حين أنّ الأراضي في «دانكسيا» هي عبارة عن نوع فريد من الجيومورفولوجيا الصخرية الملّونة في الصين، التي تتميز بشرائح من الصخور الرسوبية الحمراء على المنحدرات الحادة.
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