كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 2-12-2018

الدوري الإيطالي

تستكمل اليوم مباريات الدوري الإيطالي لحساب الجولة الرابعة عشر من موسم 2018-2019 والذي يحمل لقبه في المواسم السبع الماضية فريق نادي يوفنتوس، والذي يتصدر جدول المسابقة هذا الموسم أيضاً.

اليوم الأحد سيكون مزدحم بالكثير من المباريات، التي تبدأ من الظهيرة، حيث يستقبل فريق إي سي ميلان المنتشي بفوزه أوروبيا، فريق نادي بارما مفاجأة الموسم في الدوري الإيطالي والذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو.

وفي فترة الظهيرة تستقبل فرق فروزينوني وساسوولو وتورينو، فرق كالياري وأودينزي وجنوى في لقاءات خارج التوقعات تماما فيما يذهب فريق لاتسيو في رحلة ليست بالصعبة جدا ضد فريق كييفو فيرونا متذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي الختام أيضاً سنشهد مباراة قمة لهذا الإسبوع عندما يستقبل فريق روما، نادي العاصمة الإيطالية فريق إنتر ميلان في لقاء خارج التوقعات، حيث يسعى الفريقان لمسح معاناتهم الأوروبية هذا الموسم على ملعب الأوليمبكو بين صاحب المركز السابع روما، والثالث إنتر.

وإليكم جدول مباريات اليوم الأحد من الدوري الإيطالي ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

ميلان × بارما.. الساعة 1:30 ظهراً

فروزينوني × كالياري.. الساعة 4 عصراً

ساسوولو × أودينيزي.. الساعة 4 عصراً

تورينو × جنوى.. الساعة 4 عصراً

كييفو فيرونا × لاتسيو.. الساعة 7 مساءاً

روما × إنتر ميلان.. الساعة 9:30 مساءاً