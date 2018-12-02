كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 2-12-2018

الدوري الإسباني

تستكمل اليوم مباريات الإسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني “ليجا” لموسم 2018-2019 والذي يتصدره فريق نادي إشبيلية الأندلسي ويحمل لقبه فريق نادي برشلونة بقيادة المدرب إيرنستو فالفيردي.

في اللقاء الأول لهذا اليوم يتوقع له أن يحتوي على كثير من الإثارة وهو يجمع بين فريق ريال بيتيس المميز والمنتشي بتأهله لدور ال32 من الدوري الأوروبي، ضد فريق ريال سوسيداد الذي يقدم مستوى متذبذب قليلا هذا الموسم.

وفي اللقاء الثاني يستقبل فيه فريق جيرونا الكتالوني الصغير المميز هذا الموسم والموسم الماضي، فريق أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث في الدوري هذا الموسم في لقاء خارج التوقعات.

وفي اللقاء الثالث وعلى ملعب كامب نو، يستقبل فريق برشلونة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق فياريال، في محاولة لمصالحة جماهير الفريق الكتالوني الذي لم يفز في المبارتين السابقتين في الليجا.

وفي الختام ولقاء القمة لتلك الجولة بين صاحب الصادرة وصاحب المركز الرابع، فريق إشبيلية الضيف في هذا اللقاء سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيش المميز جدا هذا الموسم.

جدول مباريات اليوم الأحد من الدوري الإسباني ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

ريال بيتيس × ريال سوسيداد.. الساعة 1 ظهراً

جيرونا × أتليتكو مدريد.. الساعة 5:15 مساءاً

برشلونة × فياريال.. الساعة 7:30 مساءاً

ديبورتيفو ألافيش × إشبيلية.. الساعة 9:45 مساءاً