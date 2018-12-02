كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 2-12-2018

الدوري الإنجليزي

تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 والذي يتصدره ويحمل لقبه فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

اليوم هو الأحد الممتاز في الدوري الإنجليزي والذي يشهد 3 ديبربيات يتوقع لها الكثير من الإثارة والتشويق خصوصاً وأنها مباريات كلاسيكية معروفة في تاريخ الدوري الأعرق في تاريخ كرة القدم.

في البداية سيستقبل فريق تشيلسي مضايفه فريق فولهام في ديربي لندني عريق، يجمع بين أنباء المدرب ماوريسيو ساري الذي تلقى خسارة أولى في الموسم في المباراة السابقة ضد فريق توتنهام، ضد فولهام الفريق الذي يدربه المدرب الإيطالي الآخر المميز كلاوديو رانييري.

وفي الوسط وفي ديربي الغضب للعاصمة الإنجليزية لندن يستقبل فريق آرسنال منافسه فريق توتنهام فيما يسمى في ديربي شمال لندن، بين أحد أكثر الفرق عداوة في تاريخ الكرة الإنجليزية، واللذان يتنافسان بقوة على المقاعد الأوروبية هذا الموسم المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الختام وديربي الميرسيسايد، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وإيفرتون على ملعب الأنفيلد في مباراة يسعى فيها أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب لمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد باريس سان جيرمان وضعف حظوظه في التأهل لدور ال16 من البطولة الأوروبية.

جدول مباريات اليوم الأحد من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

تشيلسي × فولهام.. الساعة 2 ظهراً

آرسنال × توتنهام.. الساعة 4:05 عصراً

ليفربول × إيفرتون.. الساعة 6:15 مساءاً