كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:53 صباحاً - خطوات استخراج وتجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت

خطوات تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل تأتي في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بشأن الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن المصري، من أجل تخفيف العبء والوقت والجهد، رفع المعاناة عن المواطن المصري، وبعد إعلانها عن إصدار بطاقات الرقم القومي من البريد، قررت وزارة الداخلية المصرية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، البدء في استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة، وكذلك وثائق الزواج والطلاق، والقيد العائلي، كل ذلك يمكن استخراجه عبر موقع مصلحة الأحوال المدنية على الأنترنت cso.gov.eg وذلك لتوفير الوقت والجهد، فقد تم افتتاح مصلحة الأحوال المدنية المصرية عام 1962 بغرض التيسير على المواطنين في استخراج جميع الشهادات والوثائق، وتعتبر مصلحة الأحوال المدنية بمصر إحدى أهم المصالح الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية وأسند إليها تنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 ومباشرة الحالة المدنية للمواطنين وتسجيل الواقعات الحيوية الأتية لهم: