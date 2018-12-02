7 نصائح للتخلص من توتر الحمل.. منها "الابتعاد عن المشاعر السلبية"

تنتظر كل أم لحظة الولادة لتحمل طفلها بين يديها، وتعتبر مشاعر التوتر مصاحبة للأم في فترات الحمل خوفًا على الجنين وللتخلص من التوتر نصح موقع "بولد سكاى"، الأمهات للتخلص من التوتر بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات منها:

- تناول الخضراوات الورقية والفواكه زاهية الألوان والحليب، واحرصي على التوازن الغذائي والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية.

- النوم ساعات كافية أفضل وسيلة لخفض التوتر وتخفيف الضغوط.

- الحركة والتمارين والنشاط البدني وسيلة رائعة للتغلّب على التوتر وأنت حامل، كما تساعد تمارين اليوجا على تحسين الحالة المزاجية.

- التأمل وسماع الموسيقى الهادئة التي تساعد على الاسترخاء.

- يخفف التدليك (المساج) توتر العضلات ويخفض مستوى هرمون الكورتيزون في الجسم.

- عندما تشعرين بزيادة الضغوط والتوتر خذي حماماً دافئاً.

- ابتعدي عن الأحاديث التي تثير أي نوع من المشاعر السلبية خلال فترة الحمل.

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