5 أفكار مختلفة لتزيين جدران المنزل بالنباتات الطبيعية

عادة ما تكون النبانات جزء أساسي من عناصر الديكور في المنزل، ويمكن استخدامها في تزيين الجدران الخارجية:

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض من الأفكار في استخدام نباتات لتزيين الجدران المنزلية:

1- يمكن وضع مجموعة من أصص النباتات والأزهار على ألواح من الخشب بشكل متدرج.

2- توزيع مجموعة من النباتات على فروع شجرة تزين أحد جدران المنزل الخارجية.

3- ومن الطرق الأخرى، التي يمكن استخدامها عرض أصص النباتات والأزهار بإعادة استخدام الصناديق الخشبية القديمة.

4- يمكن عرض أصص الأزهار على واجهة المنزل على هيئة دراجة تحمل هذه الأصص.

5- تحويل سلم خشبي قديم إلى حامل لأصص النباتات بهذه الطريقة المميزة.

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