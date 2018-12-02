5 أفكار مختلفة لتزيين جدران المنزل بالنباتات الطبيعية

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عادة ما تكون النبانات جزء أساسي من عناصر الديكور في المنزل، ويمكن استخدامها في تزيين الجدران الخارجية:
وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض من الأفكار في استخدام نباتات لتزيين الجدران المنزلية:
1- يمكن وضع مجموعة من أصص النباتات والأزهار على ألواح من الخشب بشكل متدرج.
2- توزيع مجموعة من النباتات على فروع شجرة تزين أحد جدران المنزل الخارجية.
3- ومن الطرق الأخرى، التي يمكن استخدامها عرض أصص النباتات والأزهار بإعادة استخدام الصناديق الخشبية القديمة.
4- يمكن عرض أصص الأزهار على واجهة المنزل على هيئة دراجة تحمل هذه الأصص.
5- تحويل سلم خشبي قديم إلى حامل لأصص النباتات بهذه الطريقة المميزة.
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