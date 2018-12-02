كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - طارق الشناوي منتقدًا فستان رانيا يوسف : "عايزة تبقى ترند على السوشيال ميديا"

كتبت : انجي بيومي

هاجم طارق الشناوي، الناقد الفني، الفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: "ما قامت به رانيا يوسف متعمد لتصبح تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصبح نمبر وان".

وأكد "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء السبت، أن الفنانات يحاولن خلال المهرجانات سرقة الكاميرات، منوهًا إلى أن افتتاح المهرجان كان قوي، ولذا لم يلتفت احد في بداية المهرجان لما ترتديه الفنانات، بينما نظرًا لكون ختام المهرجان لم يكن جيد وكان ممل، التفت الناس لفستان رانيا يوسف، وتحدثوا عنه.

وعن الهجوم الشرس على رانيا يوسف، قائلًا: "المجتمع المصري قادر على حماية نفسه، وخاصة مجتمع السوشيال ميديا التى زادت سطوتها".