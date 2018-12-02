كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - شاهد - خناقة على الهواء بين سيد عبدالحفيظ وعصام عبدالفتاح

سيد عبد الحفيظ وعصام عبدالفتاح

انفعل الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أثناء مداخلتين على الهواء، جمعتهما في توقيت واحد ببرنامج ملعب ON الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

البداية كانت بمداخلة لعصام عبد الفتاح انتقد فيها تصريحات أدلى بها مدير الكرة بالأهلي عقب فوز فريقه على بتروجيت بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة 9 بالدوري، وقال إنه لا يصح أن يتهكم مسؤول بالأهلي على الحكام.

وعقب عبد الحفيظ برفضه تصريحات عبد الفتاح، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا واحدا لم يجد إجابة عنه، يتمثل في الكشف عن سبب غياب الثنائي جهاد جريشة ومحمود البنا عن إدارة مباريات الزمالك هذا الموسم.

وجمع مقدم البرنامج بين الطرفين، لينفعلا بصوت عال، حيث رفض عبد الفتاح سؤال مسؤول الأهلي، قائلا إن أحدا لا يستطيع مسائلته عن سبب اختيار حكم أو رفض آخر.

وقال عبد الفتاح: "ناس كبيرة أوي انتقدت الحكام وقمت بالرد عليهم، وإحالتهم للجنة المسابقات، ثم هل من حقي أن أقول لماذا لعب علي أو عويس"، لينفعل عبد الحفيظ قائلا "لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون كبار".

وأكد عبد الفتاح احترامه للأهلي مثل أي ناد في مصر، فيما أنهى عبد الحفيظ تصريحاته قائلا إنه لم يلق ردا على سؤاله بشأن غياب حكام بعينهم عن مباريات الزمالك رغم كفاءتهم.