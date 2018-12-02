كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - تعرف على أعداد مصابي الإيدز في مصر

كتبت : شيرين عصملي

كشف الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن أعداد حاملي الإيدز في مصر، والتي تصل إلى أكثر من 16 ألف مصاب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أعدادا من المصابين ينتابهم شعور بالخوف من إعلان إصابتهم، وذلك بسبب وجود الوصمة والتمييز المرتبطة بمريض الإيدز.

وأشار إلى أن أرقام المصابين في العالم بالإيدز ثابتة ولم تتغير منذ فترة، حيث تصل أعدادهم إلى 36.8 مليون شخص، لافتا أن هناك علاجًا لمرض الإيدز، ويمكن من خلال الدواء القضاء على الفيروس في الدم.