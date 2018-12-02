كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - طبيبة مهاجمة "مجموعة الإنفلونزا": "ضحك على الناس"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت الدكتورة هالة عدلي، رئيس شركة خدمات الدم بالمصل واللقاح سابقًا، :"مجموعة الإنفلونزاالمباعة بالصيدليات اختراع فاشل وضحك على الناس".

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، إلى إنه من الضروري تطعيم المواطنين سواء أكانوا أطفالا أم كبارا، بمصل الإنفلونزا.

وأوضحت أن القضاء على فيروس الإنفلونزا يتطلب الراحة وخافض للحرارة وتناول السوائل وفيتامين «سي»، بجانب ترك الجهاز المناعي يتعامل مع الفيروس بدون مضادات حيوية، وأضافت أنه مصل الإنفلونزا يمنع تحور الفيروس ويمنع ظهور أعراض البرد، ويساهم في تقوية الجهاز المناعي.

وأكدت أن هناك مصلًا اَخر للالتهاب الرئوي لمن هم فوق الـ50 عامًا، وذلك لمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة، لافتة أن مصل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي متوفران في المصل واللقاح، محذرة من كثرة تعاطي المضادات الحيوية، حتى لا تتسبب في ضعف الجهاز المناعي.