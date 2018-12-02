- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - فضيحة بالصور - زوجة "أمير خان" تظهر بملابس عارية بعد أيام من تأديتها مناسك العمرة
أثارت صور حديثة لـ "فريال مخدوم" زوجة الملاكم "أمير خان" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهاجمها متابعيها على انستقرام .
ونشرت فريال صاحبة الـ 27 عاماً وفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية ، صورتين إحداهما وهي تؤدي العمرة مع زوجها أمير وبعدها بأيام صورة تجمعهما على السجادة الحمراء وهي ترتدي ملابس كاشفة .
وشن متابعيها هجوماً حاداً عليها ولقبوها بـ "ملسمة سيئة" ، وتسائل أحدهم : " كيف يمكن أن تظهر بهذا الشكل بعد أيام من عودتها من العمرة ؟ " .
وعلى جانب آخر ، دعا عدد من متابعي "فريال" لتجاهل التعليقات السلبية ، ووصفوا من ينتقدوها بـ "شرطة المحرمات" ، وأكدوا أن لا أحد خال من الخطايا.
وكان أمير خان ، قد أعلن عن انفصاله عن "فريال" في أغسطس 2017 في تغريدة كتب عليها: "لقد وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال ، أنا حالياً في دبي ، أتمنى لها كل خير"
لكن في نوفمبر، أعلن الزوجان عن تصالحها عبر انستقرام ، مشيرين إلى أنهما الآن أقوى من أي وقت مضى .
شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة بالصور - زوجة "أمير خان" تظهر بملابس عارية بعد أيام من تأديتها مناسك العمرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .