كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - إعلامية: "الست ممكن تستفيد من خيانة الراجل"

كتبت : شيرين عصملي

قالت الإعلامية سهير جودة، إنه يمكن للمرأة احتواء زوجها ومنعه من خيانتها لها في المستقبل.

وأضافت خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه ولا بد من التفكير في تبعات قرار الانفصال عليها وعلى أبنائها قبل اتخاذه.

وأشارت إلى انه يمكن للمرأة التغاضي عن خيانة زوجها لها، في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، ومراعاة ظروف الأبناء، موضّحة: «لو الراجل كويس وضميره حي الست هتستفيد من خيانته، لأنه كل ما ضميره يوجعه هيحاول يعوض خيانته بحاجة تسعدها».